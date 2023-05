Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a subliniat, in cadrul lansarii, la București, a Centrului European pentru Competențe in domeniul Securitații Cibernetice, prima agentie UE cu sediul in Romania, ca reprezinta un succes de țara, subliniind importanța demersului privind prezența UE in Romania.

- „Este o zi mare, este o zi istorica pentru Romania si pentru intreg efortul Romaniei de a da un exemplu Europei si lumii de transformare digitala, de progres, de viziune. Este foarte important acest centru sa nu ramana doar o cladire, doar un steag aici al Uniunii Europene si sa fie centrul unui ecosistem…

- Noul Centru european de competente in materie de securitate cibernetica a fost inaugurat, marți, la Bucuresti, in campusul Universitatii Politehnice. Este prima agenție a Uniunii Europene cu sediul in Romania. Gazduirea Centrului european pentru competente in domeniul securitatii cibernetice la Bucuresti…

- Centrul european de competente in materie de securitate cibernetica, prima agentie a Uniunii Europene cu sediul in Romania, se deschide, marti, la Bucuresti. Centrul ”reuneste resurse si experti de nivel inalt din intreaga UE pentru a dezvolta solutii inovatoare la amenintarile cibernetice si pentru…

- Mango Broker, cel mai mare broker de creditare din Moldova, a carui servicii sunt gratuite pentru clienti, a deschis un nou sediu ultramodern, primitor, adaptat nevoilor clientilor, in centrul financiar al Iasiului, pe Str. Armeana nr. 20. Este primul MANGO Broker HUB din Romania, un concept inovator…

- Centrul European pentru Competente in domeniul Securitatii Cibernetice de la Bucuresti ar putea deveni pe deplin operational in luna mai, a anuntat, luni, Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii.

- Centrul European pentru Competente in domeniul Securitatii Cibernetice de la Bucuresti ar putea deveni pe deplin operational in luna mai, a anuntat, luni, Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, informeaza Agerpres.

- Cei doi șefi de stat au discutat cu privire la rezultatele inițiativelor și acțiunilor derulate in scopul promovarii societații informaționale și securitații cibernetice, a educației, a egalitații de gen, a acțiunii pentru clima și a tranziției energetice verzi."Președintele Romaniei a exprimat interesul…