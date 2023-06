Centrul european de securitate cibernetică și-a deschis porțile la București In data de 9 mai la București, in campusul Universitații Politehnice, s-a inaugurat sediul noului Centru european de competențe in materie de securitate cibernetica. Acest centru are ca scop sa sprijine inovarea și politica industriala in domeniul securitații cibernetice, precum și sa dezvolte și sa coordoneze proiectele UE in materie de securitate cibernetica. Centrul european de competențe in materie de securitate cibernetica este responsabil cu gestionarea fondurilor UE pentru actualul buget pe termen lung al UE (2021-2027), in special cu adoptarea programelor de lucru in materie de securitate… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

