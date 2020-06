Stiri pe aceeasi tema

- "3 RECREATIV" - COMPETITIE ON-LINE Considerati ca este important sa reducem consumul de resurse naturale care se vor epuiza din cauza numarului mare de utilizatori? Va ganditi la o propunere sau deja aplicati diverse solutii in domeniul protectiei mediului sau reciclarii? Considerati ca avem nevoie,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Fara a pretinde ca sunt cititor in stele, am toate elementele necesare pentru a afirma ca PSD se pregatește pentru a-i aplica PNL-ului o lovitura letala. Și asta se va intampla inainte de alegeri. Guvernul urmeaza sa fie demis printr-o moțiune. Planul PSD este sa cada in…

- Comisia Europeana invita statele membre sa prelungeasca pana la 15 iunie restrictia privind calatoriile neesentiale catre Uniunea Europeana, pentru a reduce riscul de raspandire a infectiilor cu coronavirus prin intermediul calatoriilor, aratand ca “situatia ramane fragila, atat in Europa,…

- Comisia Europeana gazduiește, incepand de vineri, pana duminica, un eveniment paneuropean cu scopul dezvoltarii de solutii inovatoare pentru combaterea epidemiei de coronavirus. La concursul-eveniment #EUvsVirus Hackathon s-au inscris peste 12.000 de participanti din toate statele membre ale UE, precum…

- Risipa alimentara reprezinta o problema globala, care ne afecteaza pe fiecare in parte, in mod direct sau indirect. Toți locuitorii planetei se implica pentru a atinge ținta globala, aceeea fiind injumatațirea risipei alimentare pana in 2030 și reducerea irosirii mancarii. Intr-o lume unde peste 800…

- Bilanțul deceselor din cauza coronavirusului a ajuns la 7.178 de persoane la nivel mondial. Numarul cazurilor de bolnavi infectati cu coronavirus se ridica la 183.805, iar 79.911 de oameni s-au vindecat. Comisia Europeana va introduce restricții temporare asupra calatoriilor neesențiale in UE, ca…

- Comisia Europeana a propus luni 'restrictionarea' calatorilor 'non-esentiale' spre Uniunea Europeana, cu unele derogari, pentru o perioada initiala de 30 de zile, in contextul in care Europa a devenit noul epicentru al pandemiei cu noul coronavirus, transmit AFP si Reuters. 'Cu cat…