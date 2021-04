Centrul de limbi straine "Eureka" din Reghin a bifat inca un frumos rezultat in cadrul Olimpiadei Internaționale de limba engleza Hippo desfașurata online in data de 2 aprilie 2021. „Ne onoreaza faptul ca in urma fazei preliminare (pe Romania) cei noua participanți inscriși prin Centrul Eureka nu doar ca s-au clasat in prima jumatate a … Post-ul Centrul „Eureka", la un nou succes pe taramul limbii... Source