- Calatorii care vin in oraș sau pleaca pe la Gara Mare cu trenul se vor putea imuniza anti-covid incepand de maine. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de prefectul Zoltan Nemeth, astazi, in ședința online, a aprobat o hotarare prin care sala de activitați culturale, situata in incinta…

- La Timișoara se deschide un nou centru de vaccinare de tip drive through, de aceasta data in partea de nord a orașului. Acesta va funcționa in parcarea magazinului Selgros din Calea Aradului. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat miercuri de subprefectul Ovidiu Virgil Draganescu, a…

- Incepand de maine, scolile din Timisoara vor fi deschise pentru toti elevii, nu doar pentru cei din clasele terminale. Acest lucru a fost decis de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in urma noii decizii guvernamentale, potrivit careia deschiderea școlilor se face raportat la situația epidemiologica…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJUS) Timiș se intruneste azi, la ora 16.00, pentru a analiza deschiderea scolilor pentru toti elevii in localitatile in care rata de infectare este mai mica de 1 la mie. In aceasta situatie este si Timisoara, existand o foarte mica probabilitate ca astazi…

- Primele centre de vaccinare de tip drive-thru din judetul Neamt s-au deschis, sambata, la Piatra-Neamt si Roman, si vor functiona in fiecare weekend, a anuntat prefectul George Lazar. Centrul de la Piatra Neamt este amenajat in parcarea ‘Shopping City’, iar cel de la Roman in parcarea ‘Roman Value Center’.…

- Un centru drive-through de vaccinare anti-COVID-19 a fost deschis, vineri dupa-amiaza, 14 mai 2021, in municipiul Slatina, fiind primul de acest fel din judet. Se adreseaza si persoanelor care nu vin cu masina si va functiona zilnic, timp de trei luni.

- Instituția Prefectului impreuna cu Primaria Municipiului Bistrița organizeaza o campanie de vaccinare drive-through sambata, 15 mai, in parcarea magazinului Selgros. Cetațenii din municipiu și județ care doresc sa se imunizeze prin participarea la campania drive-through se pot prezenta in intervalul…