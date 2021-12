Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor de Vaccinare, Valeriu Gheorghita, a informat, azi, ca debutul campaniei de imunizare pentru copiii cu varste incepand de la 5 ani va fi anuntat din timp, amintind ca Romania urmeaza sa primeasca prima transa de seruri pediatrice produse…

- Alexandru Rafila i-a dat replica lui Florin Cițu, pe tema masurilor de relaxare și a certificatului verde.”Nu ințeleg de unde atata incrancenare din partea unei persoane care nu a facut nimic in ce privește campania de vaccinare, a compromis-o prin declarații și ne acuza pe noi ca facem un lucru greșit…

- In urma perchezițiilor de ieri, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Oradea au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 16 noiembrie 2021, a suspecților: HOBLEA DANIELA-IOANA, asistenta medicala in cadrul…

- Președintele CNCAV Valeriu Gheorghița a explicat de ce certificatul verde de vaccinare este valabil pana in la finalul lui iunie 2022, precizand ca in urmatoarele luni ar putea avea loc o „redefinire” a acestui document. ″In momentul in care s-a stabilit, la nivelul Comisiei Europene, aceasta valabilitate…

- La cea de-a saptea extragere saptamanala se vor acorda 80 de premii a cate 10.000 de lei si un premiu de 100.000 de lei. Potrivit sursei citate, la aceasta extragere participa numerele de ordine din intervalul 2.564.552 – 2.730.102, corespunzatoare participantilor care s-au inscris, conform Regulamentului,…

- Cei care doresc sa se vaccineze la Centrul de vaccinare de la Deda, amenajat in incinta Salii de Sport, o pot face de luni pana sambata, intre orele 8-20. La centrul de la Deda se pot administra urmatoarele tipuri de vaccin: Pfizer BioNTech și Johnson @Johnson. Informații suplimentare se pot obține…

- Primaria Lugoj a anunțat ca a fost suplimentat personalul care deservește Centrul de vaccinare care funcționeaza in cadrul Salii de sport ”Lavinia Miloșovici”. Persoanele care doresc sa se imunizeze impotriva Covid-19 la acest centru o pot face fara programare, doar pe baza actului de identitate.…

- Situația vaccinarii in Romania pe localitați, datele fiind valabile pentru data de 5 octombrie, ne arata ca in continuare maramureșenii sunt reticenți și nu se inghesuie sa se vaccineze. Asta chiar daca cazurile de COVID au crescut alarmant in județ, la fel și persoanele internate in spital. Comunele…