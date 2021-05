Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, zeci de oameni așteptau sa se imunizeze anti-COVID la centrul din Piața Constituției. Anul trecut, zeci de curieri așteptau sa preia micii de la restaurantele din București, pentru a-i livra oamenilor care erau inchiși in case. Centrul de vaccinare drive-thru din București s-a…

- Primul centru drive-thru din Cluj a fost amenajat in parcarea Salii Sporturilor „Horia Demian” din Cluj. Deși ora de deschidere anunțata era 13:00, coada s-a format cu mult timp inainte. Vorbim,a stfel,d espre o coada de mașini a celor care doresc sa se vaccineze de la podul Garibaldi ;i pana la parcarea…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a declarat la Digi24 ca cea de-a doua doza de vaccin poate fi facuta intr-un centru diferit fața de cel in care s-a facut prima doza, daca persoana in cauza gasește un loc liber. Singura conditie in momentul de fața, spune Gheorghița,…

- Primarul Bistritei, Ioan Turc, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca a cerut conducerii Directiei de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud sa aduca vaccin Pfizer la centrul de vaccinare amenajat de municipalitate, unde in prezent se administreaza AstraZeneca, deoarece numarul celor care…

- Un numar de 70.002 persoane au fost notificate si 48.841 programate in 24 de ore in vederea imunizarii anti-COVID, a informat, joi, platforma RO Vaccinare . „In data de 7 aprilie au fost notificate si s-au programat cele mai multe persoane din listele de asteptare, de la deschiderea acestora”, a precizat…

- Primul centru de vaccinare non-stop din Romania s-a deschis la Timișoara, la Centrul de la Spitalul Județean, unde va avea 4 fluxuri de vaccinare. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica. Acesta spune ca in centrul de vaccinare din cea mai mare unitate sanitara din…

- Timișoara va avea primul centru de vaccinare deschis non-stop din Romania, care va funcționa in incinta Spitalului Județean de Urgența. Va avea patru fluxuri și va fi folosit doar vaccin Pfizer. Anunțul a fost facut de prefectul de Timiș Zoltan Nemeth.

- Platforma de programare a vaccinurilor anticovid a inclus miercuri si centrul de vaccinare din Lugoj. Autoritatile au anuntat ca la sala de sport Lavinia Milosovici vor fi disponibile nu mai putin de patru fluxuri. Miercuri in jurul orelor 16 erau disponibile pentru Lugoj aproximativ 1700 de doze de…