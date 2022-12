In luna decembrie, Centrul de Tineret Focșani organizeaza CARAVANA TINERILOR IMPLICAȚI – o caravana a daruirii, a spiritului civic, a implicarii active in viața a catorva suflete aflate in nevoie. Alaturi de noi, in aceasta caravana se vor afla tineri care au determinarea de a face bine, și alaturi de care ne dorim sa punem […] Articolul Centrul de Tineret Focșani organizeaza Caravana Tinerilor Implicați apare prima data in Monitorul de Vrancea .