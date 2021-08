Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 20 de procese au incetat anul acesta, deoarece bancile si consumatorii au decis sa-si rezolve problemele prin negociere, in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), se arata intr-un comunicat al organizatiei. CSALB mentioneaza ca, in timp ce majoritatea…

- Tot mai mulți se impaca cu bancile. Negocierile dintre consumatori și banci derulate in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) au decurs anul acesta mult mai rapid, iar numarul dosarelor finalizate cu impacarea parților a crescut cu peste 80% fața de prima…

- Negocierile dintre consumatori si banci derulate in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) au decurs anul acesta mult mai rapid, iar numarul dosarelor finalizate cu impacarea partilor a crescut cu peste 80% fata de prima jumatate a anului 2020. Rezultatul…

- Negocierile dintre consumatori si banci derulate in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) au decurs anul acesta mult mai rapid, iar numarul dosarelor finalizate cu impacarea partilor a crescut cu peste 80% fata de prima jumatate a anului 2020, potrivit…

- Negocierile dintre consumatori și banci derulate in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) au decurs anul acesta mult mai rapid, iar numarul dosarelor finalizate cu impacarea parților a crescut cu peste 80% fața de prima jumatate a anului 2020. Rezultatul…

- Incepand cu anul 2019, Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) inregistreaza o crestere a numarului de cereri prin care consumatorii solicita stergerea inregistrarilor din Biroul de Credit. Din pacate, susțin reprezentanții CSALB, solutionarea acestor cereri nu se…

- Incepand cu anul 2019, Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) inregistreaza o crestere a numarului de cereri prin care consumatorii solicita stergerea inregistrarilor din Biroul de Credit. Din pacate, solutionarea acestor cereri nu se poate face printr-un proces de…