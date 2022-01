Stiri pe aceeasi tema

- Servicii Sacelene SRL aduce la cunoștința calatorilor faptul ca in perioada sarbatorilor prilejuite de Anul Nou mijloacele de transport in comun vor circula dupa urmatorul program: – In zilele de 1 și 2 ianuarie 2022 dupa programul corespunzator unei zile de duminica, cu mențiunile ca ultimele plecari…

- Ca urmare a necesitatii derularii activitatilor aferente inchiderii si deschiderii anului fiscal, programul de lucru cu publicul si de incasari al Directiei Economico-Financiare a Primariei Municipiului Ramnicu Valcea in perioada urmatoare va fi urmatorul: • Vineri, 31 decembrie 2021, programul de lucru…

- În zilele de 24 i 31 decembrie centrele de relaii clieni ale ENGIE Romania vor fi închise.De asemenea în zilele de 24 i 31 decembrie programul serviciului de callcenter naional va fi redus acesta funcionând în intervalul orar 8.3014.30.În zilele de 25 26 decembrie 2021…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Local Comunitar pentru Evidența Persoanelor (SPLCEP) Ploiești, informeaza cetațenii ca activitatea de relații cu publicul in cadrul acestei instituții se va desfașura, pe perioada starii de alerta, incepand de astazi, 15 noiembrie a.c., in baza unui…

- ​​Florin Cîțu a anunțat ca PNL, PSD și UDMR s-au înțeles pe programul de guvernare, urmând ca partidele sa-i propuna președintelui Klaus Iohannis mai multe variante de premier. „Vom merge la președintele Iohannis cu mai multe variante de premier”, a spus Cîțu,…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Serviciul Public Local Comunitar pentru Evidența Persoanelor (S.P.L.C.E.P.) Ploiești, informeaza cetațenii ca, activitatea de relații cu publicul in cadrul acestei instituții se va desfașura, incepand cu 15 noiembrie 2021, dupa cum urmeaza: Pentru Serviciul Stare…

- S-a redeschis centrul de vaccinare de la Baza Sportiva Bradu. Aici se administreaza trei tipuri de vaccin anti-COVID: Pfizer, Moderna și Janssen. Programul este zilnic intre orele 08.00 – 14.00. Informații la numarul de telefon: 0790239163, intre orele 08.00 – 14.00. Persoanele care se vaccineaza impotriva…

- RAJA recomanda folosirea solutiilor de comunicare la distanta ca mijloc de protectie impotriva COVID 19RAJA S.A. recomanda abonatilor sa apeleze la mijloace de comunicare electronice, telefonice si postale. Limitarea activitatii directe de relatii cu publicul este pe o perioada nedeterminata.Detalii…