- Satul Eteni din judetul Satu Mare a disparut din statisticile de evidenta a persoanelor dupa inundatiile din 1970, centrul de recreere ridicat recent acolo fiind singura cladire cu numar de casa din sat.

- Bataie ca-n filme pe o strada din centrul orașului Targu Neamț. Altercația dintre doua clanuri rivale a fost aplanata abia la sosirea trupelor speciale, iar oamenii legii au fost obligați sa traga cinci focuri de avertisment pentru a-i potoli pe batauși. Scene parca rupte din filme pe o strada din centrul…

- Serviciile de stare civila, evidenta persoanelor, impunere auto si caseria din cadrul directiei de taxe si impozite locale, precum si un birou al Administratiei Domeniului Public au fost puse sub acelasi acoperis pentru a nu mai pune cetatenii pe drumuri, in diverse parti din oras.

- Mii de persoane participa azi, 10 iunie la Hramul Diecezei romano-catolice din Satu Mare. Evenimentul are loc in Piata Libertatii, in fata Catedralei romano-catolice. La eveniment participa preoti din mai multe judete ale tarii, dar si din Ungaria, iar enoriasii au venit din toate colturile judetului,…

- Cartierul va avea cinci blocuri cu 10 etaje si o gama larga de facilitati: scoli, gradinite, spatii comerciale, puncte de recreere, terenuri de sport etc. Zona rezidentiala beneficiaza, de asemenea, de o infrastructura dezvoltata de utilitati (magazine, benzinarii etc.) si este imprejmuita de un cordon…

- De joi, 24 mai, ora 19.00 și pana luni, 28 mai, ora 09.00, circulația masinilor in centrul municipiului Satu Mare va fi restricționata din cauza Zilelor Orasului. Pe timpul restricțiilor, circulația autobuzelor se va face dupa rutele stabilite de Transurban. Pe harta al[turata se pot vedea strazile…

- In acest week-end, municipiul Satu Mare este gazda Concursului Național „Calatoria mea interculturala” (ediția a V-a). Participanții la competițe au marșaluit azi, 12 mai, imbracați in straie populare, in centrul orașului. La concurs participa echipaje de elevi din 18 județe (AG, BC, BH, BT, BV, CJ,…

- Avocatul Poporului efectueaza o ancheta in legatura cu presupuse abuzuri comise asupra copiilor din Centrul de Asistența și Intervenție a Victimelor Traficului de Persoane, Abuzului, Neglijarii și Exploatarii – „Andrei” din Satu Mare, se arata intr-un comunicat de presa al Instituției Avocatul Poporului.…