Stiri pe aceeasi tema

- Victoria Dunford (37 de ani), fosta Scutaru, ajuta din 2013 copii cu nevoi speciale din Republica Moldova. Basarabeanca Victoria Dunford, fosta Scutaru, și-a dorit dintotdeauna sa devina medic, ca sa ajute oamenii și sa-i scape de suferința. Azi, la 37 de ani, ajuta, insa altfel, nu ca medic. Din 2013,…

- Autorizația ISU de securitate la incendiu a fost eliminata oficial dintre condițiile pentru autorizarea și acreditarea școlilor și gradinițelor de stat și private. Monitorul Oficial a publicat astazi o lege care stipuleaza ca Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar (ARACIP)…

- Klaus Iohannis a promulgat o lege care introduce noi prevederi prin care Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar (ARACIP) nu va verifica existența autorizație de securitate la incendiu pentru licee și școli, in vederea acreditarii acestora.Autoritațile locale…

- Engin Firat are parte de un debut infernal pe banca tehnica a echipei nationale de fotbal a Republicii Moldova. In aceasta seara, la Paris, "tricolorii" vor intalni campioana mondiala, reprezentativa Frantei.

- In perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2019, Colegiul National de Informatica „Spiru Haret" Suceava a primit vizita inspectorilor ARACIP (Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar), acestia evaluand calitatea educatiei oferite de liceul sucevean.Au ...

- Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preunievrsitar (ARACIP) evalueaza calitatea educatiei oferite de institutiile de invatamant preuniversitar si de alte organizatii furnizoare de educatie și autorizeaza, acrediteaza si evalueaza periodic unitatile de invatamant preuniversitar. Cu…

- Și in acest an școlar elevii Școlii Gimnaziale Movilița vor fi obligați sa foloseasca WC-urile din curtea unitații de invațamant. Situația este generata de faptul ca proiectul finanțat de Guvernul Romaniei privind realizarea unor toalete moderne a fost sistat. In lipsa unor grupuri sanitare noi, unitatea…

- „Proiectul «Ambulanta Copiilor» este creat pentru a facilita copiilor bolnavi vizitele obișnuite la spital, cat și pentru a-i transporta in cazul unor situații de urgența. Uneori devine dificil pentru un copil care sufera de o boala cronica sa calatoreasca in transportul public dupa ce a stat de-a lungul…