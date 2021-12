Centrul de dezmembrări din Suceava - Cupola Speed - vine cu oferte avantajoase Necesitatea de a face reparatii la masina este inevitabila uneori, chiar si atunci cand ai senzatia ca totul este in regula cu aceasta. Fie ca este vorba despre o simpla pana, despre probleme la motor sau poate chiar ti-a agatat cineva oglinda retrovizoare in parcare si nu poti circula asa, cert este ca trebuie sa investesti o anumita suma pe care nu ai pregatit-o de inainte. Piesele noi pot fi foarte scumpe si daca tot amani reparatia se poate ca mai tarziu sa te coste si mai scump, motiv pentru care vei prefera sa descoperi un centru de dezmembrari Suceava si anume Cupola Speed. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt raportate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Se circula insa in conditii de iarna, cu ninsori moderate cantitativ pe crestele muntilor…

- Un cititor ne-a sesizat in legatura cu ocuparea unei parcari din municipiul Adjud cu mașini scoase la vanzare. Mai mult, el spune ca samsarii de mașini ii amenința pe cei care „indraznesc” sa ocupe acolo un loc de parcare. „Buna ziua. Sunt din Municipiul Adjud și vreau sa va semnalez o problema. Singura…

- Un accident in lant a avut loc in aceasta dimineata pe Autostrada A1 in zona Ciorogarla. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti Pitesti, la kilometrul 18, pe sensul de mers catre capitala, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov,…

- Țara noastra a reușit sa aiba importuri in primele 9 luni ale anului de 72 de miliarde de euro, ceea ce a insemnat o creștere cu 23 la suta fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit celor mai recente datele ale INS. Chiar daca auzim ca economia duduie, cifrele oficiale ale Institutului Național…

- Anul trecut a fost unul dur pentru Joyce Pequeno, o deținuta de 28 de ani de la Centrul de corecție Coffee Creek din Wilsonville, Oregon. Distanțarea sociala nu exista, a spus ea, iar prizonierii mureau. Audierea ei a fost amanata. Totuși, in majoritatea zilelor ea iși aplica fondul de ten,... The post…

- Megainvestiție pentru Școala Avram Iancu din Zlatna: Licitație de peste 7 milioane de euro, pentru modernizare și reabilitare, lansata de Primarie Megainvestiție pentru Școala Avram Iancu din Zlatna: Licitație de peste 7 milioane de euro, pentru modernizare și reabilitare, lansata de Primarie Primaria…

- Odata cu declanșarea pandemiei, anul trecut, a aparut inca o criza. Cu toate astea, producatorii de automobile s-au pregatit pentru tulburari atunci cand pandemia a lovit. Se așteptau la intreruperi ale lanțului de aprovizionare și vanzari in scadere. Dar nu și-au dat seama ca un an mai tarziu una dintre…

- O turma de mistreți se plimba nestingherita prin centrul stațiunii Sovata. Situația persista de mai multe luni, la inceput mistreții indraznind sa intre doar prin curțile localnicilor dar apoi treptat aceștia au ajuns sa strabata și centrul stațiunii seara. La concurența cu urșii care au devenit o prezența…