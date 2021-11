Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba lanseaza de 1 Decembrie prima orchestra de uniune naționala: Orchestra Romana de Folclor Orchestra Romana de Folclor, prima orchestra de uniune naționala, va fi lansata in 1 Decembrie, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Orchestra este un proiect…

- Recitaluri, concerte, expozitii de arta, "Gala Tezaurelor Umane Vii din Judetul Alba", dar si o conferinta despre fake news sustinuta de catre fostul sef al SIE, Silviu Predoiu, vor avea loc la Alba Iulia, de vineri pana duminica, in cadrul Festivalului Cultural "Augustin Bena", organizat de Consiliul…

- Duminica, in Cetatea Alba Carolina: Purtata – jocul fetelor și nevestelor de pe Tarnave. Condiții pentru participarea publicului Duminica, 31 octombrie, incepand cu ora 16:00, pe strada Muzeului din Cetatea Alba Carolina va avea loc evenimentul „Purtata – jocul fetelor și nevestelor de pe Tarnave”.…

- Artistul iesean Felix Aftene, presedintele Uniunii Artistilor Plastici – Filiala Iasi, semneaza o expozitie inedita la Bucuresti, „Noi si ele – o provire asupra lumii animalelor", expozitie care va fi vernisata joia aceasta, pe 30 septembrie, de la ora 18.00, la Muzeul Colectiilor de Arta de pe Calea…

- VIDEO| Traditia lespedarilor pastrata vie de catre un mester din Apuseni. Cum se face o lespede si la ce se foloseste Traditia lespedarilor pastrata vie de catre un mester din Apuseni. Cum se face o lespede si la ce se foloseste Arta populara traditionala a moților din Muntii Apuseni este pastrata vie…

- Expozitia de fotografie "Shylock - ultimul rol", In Memoriam Ion Caramitru, prezentata de fotograful oficial al Teatrului National din Bucuresti, Florin Ghioca, va fi vernisata, vineri, in foaierul Teatrului National "Mihai Eminescu" din Chisinau. Potrivit unui comunicat de presa al TNB, transmis, marti,…

- O delegație oficiala a Districtului Prignitz din Republica Federala Germania se afla in aceste zile intr-o vizita de lucru in județul Alba, printre subiectele abordate fiind și proiectele de colaborare in domeniul cultural dintre cele doua parți. Astfel, responsabilii culturali din Districtul Prignitz…

