Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe zeci de arbori din Brasov și Poiana Brașov vor fi taiați sau toaletați in urmatoarea perioada, atat la cererea cetatenilor, cat si in baza inventarului privind copacilor periculosi - uscati sau bolnavi si care prezinta risc de rupere/prabusire. „In urma unor evenimente cauzate…

- Un prim pas pentru amenajarea zonei de agrement de la Drambar: Primaria Ciugud a achiziționat recent lucrarile de construire a unui debarcader, pe malul raului Mureș. Valoarea investiției este de circa 82.000 de euro. Primaria comunei Ciugud a achiziționat, la inceputul lunii iunie, prin intermediul…

- Societatea care administreaza pietele din Targu Mures, a anunțat, intr-un anunț pe pagina de facebook, ca, momentan, “Piața de vechituri”/”Ocska piac” din Targu Mures ramane inchisa. Administratorul mai spune ca piața se va deschide cand va exista o decizie favorabila din partea Comitetului Local pentru…

- CHIȘINAU, 25 mai - Sputnik. Cafenelele și restaurantele se vor redeschide pe 15 iunie. O decizie in acest sens a fost luata de catre Comisia Naționala Extraordinara pentru Sanatate publica. Localurile vor trebui sa țina cont insa de instrucțiunea privind prevenirea infecției COVID19 in activitatea…

- Parcul de aventura „Nada Florilor” din municipiul Falticeni s-a redeschis pentru public incepand de sambata, 23 mai. Totodata au fost repuse in circuit cele doua terenuri de tenis de camp pe suprafața artificiala de la Baza de Agrement precum și cel pe zgura aflat in apropierea salii de sport „Gabriel…

- In urma unui control efectuat la o societate cu sediul in Bucerdea Granoasa s-a constatat ca reprezentanții asteia au expediat 32 de metri cubi de material lemnos, din diverse specii, in plus fața de volumul inscris in documentele care privesc proveniența. Administratorul societații a fost sancționat…

- Primarul orașului Balți, Renato Usatii, se pare ca nu ține cont de pandemie, carantina și alte norme de securitate impuse. Acesta apare intr-un video alaturi de opt tineri la o terasa. Persoanele prezente in video se relaxeaza fara a pastra distanța sociala intr-un loc de agrement public,…