- Evenimentul minunat, pogorarea Duhului Sfant - este praznuit de Rusalii, la cincizeci de zile dupa Pasti. Va invitam in aceasta zi de mare insemnatate a crestinatatii sa imbracam camasa stramoseasca cusuta cu migala si astfel sa ne putem impartasi de Harul lui Dumnezeu, in Asezamantul religios "Sfantul…

- Inființat prin Decret Episcopal de catre Episcopia Greco-Catolica de Maramureș, Sanctuarul Martirilor și Marturisitorilor Romani ai Secolului XX deține personalitate juridica și are sediul in Sighetu Marmației, strada Avram Iancu, nr. 229. Pe pamantul pe care ne rugam de mai bine de 20 de ani la pelerinajele…

- Rodica Mandache, una dintre doamnele teatrului, despre generația de aur a titanilor de pe scena romaneasca, despre ignoranța sau necunoașterea celor tineri și fisurile din pedagogia teatrului, despre cei „abonați” la marile premii și despre cei ocoliți de recunoașterea publicului, dar și despre prețul…

- Astazi, creștin-ortodocșii sarbatoresc „Izvorul tamaduirii”, o mare sarbatoarea inchinata Maicii Domnului. Este o sarbatoare a creștinatații care face parte din seria celor inchinate Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu. Nu are data fixa, fiind trecuta in calendar in vinerea din Saptamana Luminata. In…

- Centrul Cultural Pitești organizeaza dezbaterea cu tema “Arta este pentru toți – cum sa ne uitam la un tablou ca un specialist”, in cadrul proiectului cultural-educativ sub genericul „Colocviile Municipiului Pitești”, coodonat de redactorul-șef al revistei de cultura „Argeș”, scriitorul dr. Leonid Dragomir,…

- Sora Andre, nascuta Lucile Randon, din Franța a devenit, luni, cea mai in varsta persoana din lume. Ea a implinit venerabila varsta de 118 ani și traiește in Ehpad Ales, in departamentul Gard din sudul Franței. Marți, ea s-a intalnit cu presa pentru a marca acest eveniment. Sora Andre a cunoscut 18…

- Dialogul cu tema “In graba, viața ne-o traim…”, in cadrul proiectului sub genericul „Aveți Cuvantul”, coordonat de publicistul Valentin Uruc, avand-o invitata pe poeta și artistul plastic Loreta Din, miercuri, 20 aprilie, de la ora 15.00, in Sala Ars Nova de la Casa Carții. „Fiind Saptamana Patimilor,…

- Centrul Cultural Pitești organizeaza, in perioada 18 – 22 aprilie 2022, noi evenimente cultural-educative și de dezvoltare personala, care pot fi urmarite online, pe pagina oficiala de Facebook a instituției și pe site-ul oficial ( www.centrul-cultural-pitesti.ro ), acțiuni la care publicul are acces…