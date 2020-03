Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Primaria Blaj: MASURI pentru prevenirea infectarii cu Coronavirus. Mai multe activitați SISTATE pana la sfarșitul lunii Primaria Blaj: MASURI pentru prevenirea infectarii cu Coronavirus. Mai multe activitați SISTATE pana la sfarșitul lunii Primaria Municipiului Blaj anunța ca incepand…

- Ziarul Unirea Primaria Aiud: MASURI pentru prevenirea infectarii cu Coronavirus. Mai multe activitați sistate pana la sfarșitul lunii Primaria Aiud: MASURI pentru prevenirea infectarii cu Coronavirus. Mai multe activitați sistate pana la sfarșitul lunii Comitetul Local pentru Situații de Urgența al…

- Ziarul Unirea La Cugir, masuri pentru prevenirea infectarii cu Coronavirus: Mai multe activitați sistate pana in 22 martie Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, aflat sub conducerea primarului Adrian Teban, intrunit in ședința extraordinara in cursul zilei de ieri, a luat mai multe decizii in…

- Consiliul Județean Timiș a alocat bani pentru Spitalul de BoIi infectioase “Victor Babeș” din Timișoara, pentru achiziționarea de echipamente de protecție. De asemenea, saptamana viitoare vor ajunge primele module pentru izolarea eventualilor pacienți care trebuie sa intre in carantina. The post CJ…

- Trei din cele șase persoane diagnosticate cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei au fost declarate vindecate. Primul caz depistat in țara, barbatul din județul Gorj, a fost externat. Ceilalți doi pacienți, femeia in varsta de 38 de ani și barbatul in varsta de 48 de ani, internați intr-un…

- Autoritatile din Timis au decis sistarea cursurilor la clasa baiatului de 16 ani depistat pozitiv cu coronavirus si care in cursul zilei de miercuri, 4 martie, a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Toti contactii acestuia vor fi testati.

- Al cincilea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat miercuri in Romania, in județul Timiș. Este vorba despre nepotul in varsta de 16 ani al barbatului care, ieri, a fost testat pozitiv la infectia cu Covid-19. In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al cincilea caz de infectare cu noul coronavirus…

- Grupul de Comunicare Strategica din cadrul Guvernului Romaniei anunta ca dintre cele trei persoane depistate pozitiv cu virusul COVID 19 pe teritoriul Romaniei doar doi pacienti mai sunt purtatori ai virusului.Prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus, barbatul din judetul Gorj, a fost declarata…