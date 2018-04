Stiri pe aceeasi tema

- Drumul județean 503, limita cu județul Giurgiu, urmeaza sa fie modernizat. In Argeș, drumul județean va avea 42 de km și va trece prin localitațile Slobozia, Mozaceni, Negrași, Teiu, Rociu, Oarja și Cateasca. Valoarea investitiei este de circa 100 milioane lei, dintre care Consiliul Judetean Argeș va…

- Primarul din Berchișești, Violeta Țaran, a anunțat ca zilele trecute, Formația de dansuri pe generații din aceasta comuna s-a calificat la faza finala a Festivalului – concurs de folclor „Comori de suflet romanesc". Violeta Țaran a precizat ca la faza zonala a festivalului – ...

- Primaria a castigat procesul cu Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est (ARDNE) in ceea ce priveste Palatul Braunstein. Judecatorii Curtii de Apel Iasi au decis sa accepte contestatia inaintata de municipalitate. „Constata ca proiectul in cauza este conform administrativ si eligibil, si obliga paratele…

- Primarul comunei Ciugud (judetul Alba), Gheorghe Damian, care a atras cele mai multe fonduri europene din tara, a anuntat, miercuri, ca a fost exclus din PSD, anuntand ca va ramane independent.

- Primarul din Ciugud, comuna cu cea mai mare absorbtie de fonduri europene din tara, Gheorghe Damian, exclus din PSD in ianuarie 2017 de organizația județeana – ”noaptea, ca hoții” -, a primit in urma cu cateva zile aprobarea CEx-ului cu privire la aceasta decizie, in urma contestației sale, el considerand…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj a fost dotat cu un container multirisc. Investiția, in valoare de 1,2 milioane de lei a fost realizata din fonduri europene. Containerul multirisc are in dotare echipamente moderne pentru cautarea și depistarea cat mai rapida in caz de cutremur sau alte…

- Fonduri europene pentru promovarea carnii de oaie și de capra Organizațiile reprezentative din sectorul agroalimentar din Romania se pot inscrie pentru obținerea de finanțare pentru programe de informare și promovare. Comisia Europeana (CE) a adoptat programul de lucru pentru 2018 cu privire la…

- Romanii din Teleorman si alte 6 judete din sudul tarii vor putea accesa fonduri europene de maximum 170.000 de lei (circa 36.000 euro), pentru a deschide mici afaceri, printr-un nou proiect european derulat de Universitatea Bucuresti in cadrul liniei de finantare Romania Start-Up Plus.