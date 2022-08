Centrul comercial incendiat în Donețk. Mai multe zone din Ucraina, bombardate Un centru comercial din Donețk a luat foc, dupa ce a fost lovit de un proiectil, iar mai multe zone din estul Ucrainei au fost bombardate, fara a se cunoaște deocamdata daca exista și victime umane. Miercuri, 24 august, centrul comercial Galaktika din Donețkul ocupat de ruși a luat foc. Un amplu incendiu a izbucnit, conform publicației News of Donbass. Localnicii transmit ca cladirea centrului comercial a fost distrusa, un incendiu a izbucnit in urma bombardamentelor iar fumul a fost observat in diferite parți ale orașului. Conform agenției ucrainene de știri Ukrainski Novini, invadatorii ruși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

