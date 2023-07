Stiri pe aceeasi tema

- Un centru pentru persoane adulte fara adapost care functioneaza in Timisoara a fost inchis in urma controalelor demarate, luni, la nivelul judetului, prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu, spunand ca au fost depistate „conditii insalubre peste tot”. „Un prim centru inchis in Timis, ca urmare a controalelor…

- ULTIMA ORA: Prefectul județului Dambovița a semnat ORDINUL pentru CONTROALE in toate cele 49 de centre rezidențiale din Dambovița destinate persoanelor varstnice, persoanelor adulte cu dizabilitați și copiilor, avand in vedere prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, O.M.A.I. nr.…

- Comunicat de presa – Prefectura Buzau - avand in vedere ordinul viceprim-ministrului, ministrul Afacerilor Interne, nr.101//07.07.2023 pentru dispunerea de masuri organizatorice și de coordoare pentru eficientizarea acțiunilor de control la centrele rezidențiale destinate persoanelor varstnice, centrele…

- Social Elementul de noutate din Programul pentru școli 2023-2024: Trei porții de lapte și doua de produse lactate, acordate gratuit pe parcursul saptamanii iunie 30, 2023 10:56 Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a afișat pe site-ul propriu, in secțiunea “Transparența Decizionala”, un proiect…

- Țușpais de dovlecel, carnaț de casa afumat, pasta de jumari, salata de icre, pita de casa, pasula sleita, clatite banațene, taieței cu mac. Acestea și alte preparate din bucataria autentica banațeana vor fi promovate in restaurante și spații atipice. Proiectul „Culinaria banatica”, un demers de popularizare…

- Reprezentantul guvernului in Timiș, prefectul Mihai Ritivoiu, este extrem de hotarat sa mute Statuia Ostașului Sovietic din centrul Timișoarei. El anunța ca cere primarului orașului sa demareze operațiunile in vederea realizarii acestui deziderat. La schimb, Ritivoiu vrea in acel loc un ”alt monument,…