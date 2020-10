Centru neuropsihic din Neamț, devenit focar Covid-19, vizat de o anchetă: Implicații în alegerile locale Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Razboieni din județul Neamț este vizat de o ancheta. Mai mulți angajați din cadrului centrului ar fi fost implicați in alegerile locale din septembrie. La centrul neuropsihic din Neamț au fost depistați cu coronavirus 147 de beneficiari ai centrului, din 168, și 39 de angajați. Cinci dintre angajații depistați pozitiv ar fi fost implicați in alegeri, conform Mediafax. Surse locale spun ca trei dintre ei au fost chiar in secțiile de votare. Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe langa Judecatoria Piatra Neamț, a fost inregistrat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

