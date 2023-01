Centru multifuncțional pentru servicii sociale în Albești Conducerea Primariei Comunei Albești a atribuit, in data de 5 ianuarie 2023, societații AWG Trust SRL Fagaraș (județul Brașov), un contract in valoare de 820.509 de lei, fara TVA, pentru achiziționarea de servicii de proiectare și execuție lucrari pentru obiectivul de investiție "Centru multifuncțional pentru servicii sociale", informeaza www.licitatiapublica.ro. Potrivit sursei citate... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

