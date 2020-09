Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Aiud și Consiliul Județean Alba au semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate in vederea construirii Centrului Multicultural ”Liviu Rebreanu” Aiud, care se va construi pe un teren de 2.335 mp, in locul cinematografului ”Progresul”, daramat in 2018. De asemenea, tot vineri,…

- Deși lucrarile au ramas mult in urma pe cei 24 de kilometri din Autostrada A10 Sebeș – Turda, intre Santimbru și Aiud, constructorul Aktor a blocat conturile Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru un contract de reabilitare de DN, potrivit informațiilor obținute de G4Media.…

- Crucea Roșie Romana Filiala Alba a donat doua ventilatoare moderne, noi, destinate pacientilor internati in cadrul spitalelor din Sebes si Aiud. Acțiunea a fost inițiata in contexul crizei medicale generate de pandemia de coronavirus. Sistemul de ventilație donat unitatilor medicale este un aparat AEON…

- Lupta pentru locul de primar al municipiului Aiud a inceput. Candidații care și-au anunțat pana acum intenția de a ocupa aceasta funcție sunt: Delia Angela Gheorghița – PSD, Dragoș Crișan – USR, Oana Badea – PNL, Dorin Munteanu – PRO Romania, Ionela Danciu – Independent, Ciprian Bogdan – ALDE. Citește…

- Primarul municipiului Aiud, Oana Badea, a suspendat vineri plata ajutorului social pentru 10 beneficiari. Edilul a explicat intr-o postare pe Facebook ca a luat aceasta masura deoarece oamenii nu și-au indeplinit obligația de a presta un anumit numar de ore de munca. ”Astazi am semnat 10 suspendari…

- Ziarul Unirea O primarie din județul Alba suspenda AJUTOARELE SOCIALE persoanelor care nu au prestat orele de munca! O primarie din județul Alba suspenda AJUTOARELE SOCIALE persoanelor care nu au prestat orele de munca! Intr-o postare pe pagina proprie de pe o rețea de socializare,primarul municipiului…

- Politistii BCCO din Sibiu, Alba, Hunedoara si Teleorman, sub coordonarea DIICOT Sibiu, au descins miercuri in zeci de locatii din trei judete, pentru destructurarea unei grupari specializate in inselaciuni privind plasarea fortei de munca.

- Ziarul Unirea Comunicat| Amendamentul Roman: Munții Apuseni devine program pilot pentru atragerea fondurilor europene Parlamentul Romaniei a adoptat legea al carei inițiator sunt ca deputat de Alba și care presupune ca ADR Centru și ITI Motii Țara de Piatra sa devina Autoritați de Management pilot in…