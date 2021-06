Stiri pe aceeasi tema

- Un centru mobil de vaccinare impotriva COVID-19 destinat imunizarii copiilor cu varste intre 12 si 15 ani a fost deschis, miercuri, in Parcul Lumea Copiilor - zona rotonda din Sectorul 4, in prezenta primarului Daniel Baluta si a col. dr. Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului National de Coordonare…

- Un centru de terapie pentru copiii cu dizabilitati va fi construit printr-un proiect romano-ucrainean, contractul de finantare pentru acesta fiind semnat de autoritati, a informat, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Ionel Bogdan, potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, proiectul "ALTHERA…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a fost audiat miercuri in calitate de martor in dosarul "Colectiv", el oferind judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti explicatii in legatura cu modul in care primaria emitea autorizatii de functionare pentru diversi agenti economici. Daniel Baluta a fost chemat…

- Centru modern pentru varstnici, la Ciugud, amenajat in fostul sediu al primariei: A doua licitație, lansata in SEAP Centru modern pentru varstnici, la Ciugud, amenajat in fostul sediu al primariei: A doua licitație, lansata in SEAP Primaria comunei Ciugud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții…