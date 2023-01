Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru anumiți romani! Astazi, Senatul a aprobat legea potrivit careia, o anumita categorie de persoane vor beneficia de un concediu cu durata de maximum doi ani. Mai exact, este vorba despre cei care aleg sa adopte un copil. Acești romani pot beneficia de doi ani de concediu de acomodare.

- Asociația Pro Assisto a desfașurat proiectul ” Eu și emoțiile mele, in lume”, in parteneriat cu Liceul ”Pavel Dan” Campia Turzii. In perioada noiembrie -decembrie 2022. Proiectul a avut ca scop cultivarea unor relații sociale pozitive, benefice pentru integrarea personala adecvata, pentru copii de varsta…

- Raportul pozitiv al Comisiei Europene pentru aderarea Romaniei, Croației și Bulgariei la Schengen a fost salutat de socialiștii europeni, care spun ca este „un pas pozitiv pentru proiectul european”, care va consolida spațiul de libera circulație.

- Persoanele care nu sunt asigurate medical vor putea sa beneficieze de anumite analize și tratamente gratuite. Legea a fost adoptata ieri, de Camera Deputaților. Persoanele neasigurate beneficiaza de aceleasi servicii ca si persoanele asigurate in vederea efectuarii testarii pentru virusul hepatitic…

- Beneficiarii de ajutor social vor primi, in luna noiembrie, și pachetele cu alimente, in cantitate de 24 de kilograme. Finanțarea este asigurata din bani europeni. Potrivit ministrului Boloș, pachetele vor fi impartite oamenilor din 1 noiembrie! „Pachetele cu alimente se vor distribui incepand cu data…

- Proiectul "inFORMAT 4.0" (DigiSkills) isi propune imbunatatirea nivelului de cunostinte, competente si aptitudini digitale pentru angajatii IMM-urilor din regiunile Nord Vest, Centru si Vest, facilitand adaptarea la noile procese tehnologice si ocuparea in sectoare cu potential de crestere economica;…

- Persoanele in varsta care dorm cinci ore pe noapte se pot confrunta cu un risc mult mai mare de a dezvolta doua sau mai multe afectiuni cronice, cum ar fi boli de inima, cancer sau diabet, comparativ cu cele care dorm mai mult, conform unui studiu publicat marti, relateaza UPI. Studiul, publicat in…