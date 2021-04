Centru de vaccinare deschis la Sângeorgiu de Mureș S-a deschis Centrul de vaccinare din Sangeorgiu de Mureș, strada Ratul Morii nr. 27, fosta 1297. Se vaccineaza (cu vaccin Pfizer-BioNTech) 6 persoane intr-o ora, intre orele 8 – 20 se ajunge la 72 persoane pe zi, inclusiv sambata si duminica). In prezent se lucreaza pe un singur flux de vaccinare, dar daca vor sosi cantitați mari de vaccinuri, atunci se vor putea deschide toate cele 4 fluxuri... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

