Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinare se va face cu serul Johnson&Johnson, care se administreaza intr-o singura doza. Avantajul administrarii acestui vaccin este acela ca persoanele care calatoresc cu avionul nu trebuie sa revina pentru rapel.Programul de functionare al noului centru de vaccinare anti-Covid este in intervalul…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a comunicat ca, incepind de astazi, 31 mai, in Sala Club din corpul E al USV, situat la intrarea dinspre parc, funcționeaza un Centru de vaccinare anti-COVID fara programare. Sint utilizate vaccinurile Pfizer-BioNTech, care se administreaza in doua doze și…

- Incepand de astazi, 6.000 de persoane se pot imuniza impotriva COVID-19, in fiecare luna, direct din mașina, in parcarea de la Metro Berceni. Primul centru de vaccinare impotriva COVID-19, de tip Drive Thru, din Sectorul 4 funcționeaza, incepand de astazi, in parcarea de la Metro Berceni,…

- Un nou punct de vaccinare anti-COVID va fi deschis in Capitala. Acesta este amplasat la parterul unui centru comercial situat pe teritoriul Pieței Centrale. Un anunț in acest sens a fost plasat pe pagina de Facebook a Pieței Centrale.

- Ford Romania, cu sprijinul Ford Motor Company Fund, latura filantropica a Ford Motor Company, in parteneriat cu Primaria Craiova și organizația non-profit Rotary Craiova Probitas, a deschis un centru public de...

- Primul centru de vaccinare drive thru din Timișoara s-a deschis oficial vineri dimineața, in prezența ministrului Sanatații, Ioana Mihaila, și a autoritaților locale. Oricine se va putea vaccina cu ser de la Pfizer, doar cu buletinul, timp de trei luni, in parcarea mallului din Calea Șagului. Programul…

- Aeroportul International „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a încheiat o licitatie pentru deschiderea și amenajarea unui centru de testare COVID-19. Acesta va fi pus în funcțiune cel târziu la jumatatea lunii mai si oricine…

- Din ce in ce mai mulți bucureșteni se pot imuniza impotriva COVID-19 in centrele de vaccinare din Sectorul 4 al Capitalei, dupa ce Primaria a deschis, la inceputul acestei saptamani, inca un astfel de centru. Al treilea, in ordinea operaționalizarii, noul centru se afla intr-una dintre cele mai accesibile…