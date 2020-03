Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Timisoara pregatesc un al doilea centru de testare pentru infectiile cu coronavirus, la Maternitatea Odobescu, care apartine de Spitalul Municipal Timisoara. In prezent, la Timisoara testele se fac doar la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes", anunța news.ro.Managerul…

- Libertatea este in posesia unui document cu recomandari stringente, cerute Ministerului Sanatatii de Societatea Romana de Anestezie si Terapie Intensiva pentru gestionarea crizei reprezentate de startul epidemiei de coronavirus.Masurile au fost prezentate DSP-urilor si spitalelor intr-o videoconferinta…

- Alte doua cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, astfel ca numarul total al persoanelor depistate cu acest virus a ajuns la 11 la nivel national. Cele doua noi cazuri sunt la o fata de 15 ani din Timisoara si la o alta adolescenta de 16 ani, din Hunedoara. „Au fost confirmate…

- Un baiat de 16 ani din Timisoara este cel de-al cincilea caz confirmat de infectare cu coronavirus din Romania, el fiind fiul barbatului infectat si internat in cursul zilei de marti, la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Baiatul va fi transportat la unitatea medicala cu izoleta.…

- Doua noi suspiciuni de coronavirus in județul Timiș. Potrivit reprezentanților Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, este vorba de un soț și o soție, de 38, respectiv 39 de ani. Cei doi au venit in Romania in data de 29 februarie de la schi, iar pe drum au trecut și prin regiunea…

- Vești bune aduse de reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Femeia in varsta de 38 de ani, din Timișoara, confirmata cu coronavirus se simte bine. In acest moment, pacienta nu mai are febra, iar starea ei de sanatate este una stabila. „Doamna depistata pozitiv cu…

- Vești de ultima ora din Timisoara, in cazul barbatului cu suspiciune de coronavirus. Sapte teste facute de medicii din Timisoara in cazul barbatului cu suspiciune de coronavirus si al celor care au intrat in contact cu femeia deja diagnosticata sunt negative, conform News.ro.Citește și: ULTIMA…

- Un barbat recent intors din Lombardia, regiune puternic afectata de noul coronavirus, a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, acuzand acelasi simptome ca si femeia depistata pozitiv cu coronavirus, potrivit news.ro.Medicul Virgil Musta, purtatorul de cuvant…