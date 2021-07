Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest din Timișoara lanseaza Centrul de Studii Evreiesti si Israeliene la Timisoara, in scopul studierii si promovarii interferentelor culturale dintre comunitatea evreiasca si cea romana, date fiind legaturile istorice stranse existente intre cele doua in Banat. Proiectul a fost initiat…

- Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) lanseaza Centrul de Studii Evreiesti si Israeliene, care isi propune studierea si promovarea interferentelor culturale dintre comunitatea evreiasca si cea romana, date fiind legaturile istorice stranse existente intre cele doua in Banat. Proiectul…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), prin Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera (CCOC), ofera in perioada procesului de admitere servicii de consiliere gratuita pentru candidații care inca sunt indeciși cu privire la programul de studii universitare pe care vor sa-l urmeze. Astfel, candidații…

- Universitatea de Vest din Timisoara (UVT), prin Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC), ofera in perioada procesului de admitere servicii de consiliere gratuita pentru candidatii care inca sunt indecisi cu privire la programul de studii universitare pe care vor sa il urmeze. Astfel,…

- Departamentul de Asistențǎ Socialǎ din cadrul Facultǎții de Sociologie și Psihologie din Universitatea de Vest din Timișoara, in parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timiș (CPECA) a organizat, cu ocazia Zilei Mondiale Fǎrǎ Tutun, a doua ediție a campaniei de informare…

- Racul bihorean, o specie endemica pe teritoriul destinatiei de ecoturism Padurea Craiului, ce a fost descoperit si studiat in ultimul an de o echipa de specialisti, va face obiectul unui proiect turistic si de informare derulat, din mai pana in septembrie, de Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare…

- Polițiștii au inchis o zona din centrul Timișoarei, dupa ce angajații unui birou de executor judecatoresc au anunțat la 112 ca simt un miros ințepator in cladire, relateaza site-ul local Timiș Online.O persoana a suferit un atac de panica, menționeaza Opinia Timișoarei. Potrivit sursei citate, ISU Banat…

- Universitatea de Vest din Timișoara este preocupata sa-i sprijine nu doar pe studenți, ci și pe viitorii studenți, oferindu-le tinerilor elevi diverse oportunitați pentru dezvoltare profesionala și personala. Inca din ianuarie, reprezentații UVT se intalnesc saptamanal cu elevi din ultimul an de…