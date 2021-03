Centru de pregătire pentru studenţi şi rezidenţi, în curtea SJU Craiova Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Craiova a solicitat Consiliului Judetean (CJ) Dolj terenul in suprafata de 1.760 mp din curtea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) pentru realizarea unui centru de pregatire. Pe acest teren se afla fostul camin al medicilor, in prezent demolat, pe locul sau UMF dorind sa construiasca o cladire noua in care sa funcționeze „Centrul de simulare pentru dobandirea abilitaților clinice“. Un centru modern destinat instruirii studenților și rezidenților unde se va folosi ca metoda principala de educație și practica medicala simularea aplicata in medicina.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

