Centru de Pregătire pentru Performanţă în Informatică pentru elevii din Dolj Compania craioveana Syncro Soft, avand ca partener Colegiul Național “Frații Buzești”, a organizat Centrul de Pregatire pentru Performanta in Informatica. Acest centru functioneaza deja din luna octombrie 2021 si pregateste elevi pentru olimpiade. In acest centru activeaza si olimpicii din anii anteriori. Centrul are o pagina web unde elevii pot gasi materiale teoretice si probleme pentru antrenament. „Centrul de Pregatire pentru Performanța in Informatica reprezinta in primul rand inca un nucleu local de antrenament, avand misiunea de a oferi un pol de concurența in țara pentru o cat mai buna… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

