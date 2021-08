Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a anuntat luni ca va consolida securitatea in centrele de vaccinare anti-COVID-19, la o zi dupa ce doua dintre acestea au fost incendiate de militanti anti-vaccin si la o saptamana dupa ce astfel de militanti au provocat violente intr-un alt centru, relateaza AFP. ''Din nefericire,…

- Cadrele didactice sustin miercuri, 21 iulie, examenul de titularizare, in urma caruia vor putea ocupa un post vacant sau rezervat in perioada urmatoare. La acest examen pot participa inclusiv profesorii care sunt deja titulari dar care vor sa ocupe un alt post vacant decat cel pe care il au in prezent.…

- Programul unor centre de vaccinare va fi redus Centru de vaccinare anti-Covid din București. FOTO: Razvan Stancu. 45% dintre centrele de vaccinare anti-COVID din tara functioneaza la mai putin de jumatate din capacitatea pe care o au, motiv pentru care programul acestora va fi…

- Campania de vaccinare covid, inceputa in decembrie 2020, continua la nivel național. Coordonatorii campaniei anunțau recent deschiderea și primului centru drive-thru, in București. Ulerior au fost deschise alte centre drive-thru și in alte orașe din țara. Primul centru de vaccinare drive-thru deschis…

- Zona centrala protejata aflata in apropierea Cetații Aiud urmeaza sa fie reabilitata și modernizata pentru punerea in valoare a cetații medievale. Printr-un proiect se propune dotarea cu mobilier urban, asigurarea iluminatului arhitectural, amplasarea unui centru de informare turistica, reorganizarea…

- „Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, la inceput in vestul si nord-vestul tarii, trecand apoi și in sud-vest, centru si nord-est, apoi cu precadere in sud, centru si est. Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, izolat caderi…

- Duminica, 16 mai 2021, la Jivdei, a avut loc slujba de sfințire a capelei mortuare din localitate. „Un proiect foarte important pentru localitatea noastra, care, cu ajutorul lui Dumnezeu a fost dus la bun sfarșit. Le mulțumesc celor cateva zeci de persoane care au participat la momentul solemn, in aceasta…

- Statiunea turistica Sangeorz-Bai de la poalele Muntilor Rodnei va gazdui, duminica, prima campanie de vaccinare impotriva COVID-19 de tip drive-through din judetul Bistrita-Nasaud organizata in afara municipiului resedinta. Articolul Centru de vaccinare drive-through in statiunea turistica Sangeorz-Bai,…