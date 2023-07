Centru de colectare de la persoane fizice – un nou concept! Campaniile de colectare a deșeurilor – primavara, toamna, textile, periculoase și respectiv deșeuri voluminoase vor fi reluate cel mai probabil din 2024.Acestea sunt deosebit de așteptate fiind o reala problema pentru populația orașului, dar mai ales pentru populația care locuiește la case in oraș și in comunele limitrofe orașului.Intrebați de punctul.ro cand anume vor fi reluate... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

