Centru comercial din Germania, evacuat din cauza unui pachet suspect

- NATO va infiinta un nou comandament pentru reactie rapida la Ulm, in sudul Germaniei, arata informatii obtinute vineri de agentia DPA din surse din domeniul apararii. Comandamentul va avea sediul in cazarma Wilhelmsburg din oras, unde se afla deja un centru multinational pentru interventii in crizele…

- In conditiile in care opt state UE au redus cotele de impozit pe profit incepand din 2017, Romania va putea miza tot mai putin pe avantajul fiscalitatii scazute in atragerea investitiilor si are nevoie si de alte atuuri, arata o analiza Deloitte Romania. Chiar si in noul context, cota de impozit…

- Este "esential" ca aliatii din NATO sa isi respecte angajamentele in privinta cheltuielilor militare, a afirmat vineri noul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, criticand Germania, in cursul unei reuniuni cu omologii sai la sediul Aliantei, la Bruxelles, relateaza AFP."Germania nu respecta…

- Un gorjean de 41 de ani a ramas fara bicicleta pe care o lasase nesupravegheata și neasigurata in parcarea unui complex comercial din municipiul Targu-Jiu, fiindu-i cauzat un prejudiciu de 4.500 lei. Suspect de furt este un ta...

- Peste 26.000 de persoane au trebuit sa-si paraseasca locuintele duminica dimineata cand expertii au inceput sa dezamorseze o bomba de 1,8 tone ramasa din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, descoperita luna trecuta intr-o gradina din orasul Paderborn din vestul Germaniei, informeaza dpa. …

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC potrivit News.ro . Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik…