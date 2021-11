Centru comercial din Câmpina, amendat de ISU pentru că a montat separatoare pentru nevaccinați Un centru comercial din municipiul Campina a fost amendat, miercuri, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, dupa montarea unor separatoare mobile pentru a permite accesul persoanelor care nu detin certificat verde doar in supermarket, nu si in magazinele din galeria comerciala. Potrivit unui punct de vedere emis de ISU Prahova, institutia s-a autosesizat dupa aparitia in spatiul public a unor imagini si comentarii referitoare la montarea unor separatoare mobile in patru centre comerciale din municipiile Ploiesti si Campina, fiind dispusa o actiune de verificare. “Au fost executate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

