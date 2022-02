Centrele unde bucureștenii pot face donații pentru ucraineni Doua centre din sectorul 1 al Capitalei colecteaza donațiile facute de bucureșteni ce vor ajunge la romani și ucraineni din Bucovina de Nord, din sudul Basarabiei și alte regiuni ale Ucrainei. Bucureștenii pot dona alimente neperisabile, haine, paturi și produse de igiena. Adrese și program Unul dintre centre este situat pe strada Ion Campineanu, numarul 27 si are program de luni pana vineri, intre orele 12,00 si 18,00. Cel de-al doilea se afla pe Calea Grivitei, numarul 200 si va functiona de luni pana vineri, in intervalul orar 18,00-20,00, iar sambata si duminica in intervalul orar 10,00-13,00.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

