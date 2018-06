Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anunțat, marti,ca va promova un act normativ pentru desfiintarea centrelor medicale de permanenta din localitati, considerand ca, in ciuda existentei lor, nu a scazut numarul prezentarilor in unitatile de primiri urgente. Sorina Pintea a afirmat, la Slatina, ca…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatații a vizitat in aceasta dimineața Spitalul Județean de Urgența Slatina, la invitația autoritaților locale. Ministrul Sanatații a fost insoțit in aceasta vizita de catre vicepremierul Paul Stanescu. Sorina Pintea a vizitat secțiile UPU, pediatrie, neonatologie, secția…

- Vineri, 25 mai, Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea s-a aflat in judetul Maramures, unde a vizitat Spitalul de Recuperare din Borsa. Pe parcursul vizitei, Sorina Pintea a purtat discutii cu conducerea spitalului si a vizitat Centrul de Primire Urgente si alte cateva sectii din unitatea spitaliceasca.…

- Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, a vizitat, joi, noul spital din Falticeni, ale carui lucrari au fost demarate in 1991, acestea avand un grad de realizare de peste 95%. Ministrul a dat asigurari ca pana la terminarea mandatului sau investitia va fi incheiata. ”Ma bucur ca se termina aceasta investitie…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, s-a aflat vinery, 27 aprilie, in județul Dambovița, prilej cu care a vizitat Spitalul Orașenesc Pucioasa, Spitalul Județean de Urgența Targoviște și Spitalul Municipal Moreni. Pe parcursul vizitei, ministrul Sanatații a fost insoțit de vicepreședintele Senatului,…