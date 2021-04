Centrele de vaccinare impotriva COVID-19 vor fi deschise atat in prima zi, cat și in a doua zi de Paște, a anunțat ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Centrele de vaccinare impotriva COVID-19 vor fi deschise in prima și a doua zi de Paște, 2 – 3 mai 2021, a anunțat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, potrivit informatiilor oferite de Comitetul national de coordonare a activitatilor privind imunizarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV) „Avand in vedere ca suntem in Saptamana Mare, saptamana care are implicatii profunde in special pentru crestinii ortodocsi, iar in weekend este Pastele ortodox fac un…