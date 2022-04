Centrele de vaccinare devin istorie. De la 1 iulie, vaccinarea anti-Covid se va face doar la medicii de familie Pe data de 1 iulie 2022 va intra in vigoare noua politica de imunizare impotriva COVID-19. Centrele de vaccinare anti-Covid-19, iar vaccinarea doar la medicii de familie. Anunțul a fost facut de secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu intr-o postare pe Facebook. „Prin urmare, perioada de tranziție de la vaccinarea de tip «campanie» […] The post Centrele de vaccinare devin istorie. De la 1 iulie, vaccinarea anti-Covid se va face doar la medicii de familie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

