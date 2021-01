Centrele de vaccinare de la Timișoara, în impas Primarul Dominic Fritz se plange ca nu va putea deschide centrele de vaccinare pentru ca legislația este neclara și nu știe cum poate angaja personal fara sa aiba probleme cu legea. Nu mai puțin de 17 centre de vaccinare trebuie sa fie deschise in oraș pentru cea de-a doua etapa a campaniei de vaccinare, care […] The post Centrele de vaccinare de la Timișoara, in impas appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

