- Centrele de Transfuzie Sanguina din intreaga țara vor fi deschise, sambata, donatorilor de sange și plasma convalescenta COVID-19, anunța Institutul Național de Hematologie Tranfuzionala.

- Plenul a dezbatut peste 10 proiecte de hotarare, printre acestea numarandu-se: acordarea de titlului de cetatean de onoare al Iasului la circa 30 de antrenori emeriti din diverse discipline sportive, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea unui nou stadion la Iasi (circa 113 milioane…

- NOUTATI….Dupa ce mai multi medici specialisti au aratat ca donarea de plasma pentru a salva persoanele bolnave de Covid-19 in stare grava, este greoaie si conditiile sunt draconice, Ministerul Sanatatii a reactionat rapid. Nelu Tataru, ministrul Sanatatii a aprobat ieri Ordinul privind modificarea Anexei…

- Ministerul Sanatații a stabilit noi condiții pentru donarea de sange total/plasma de la persoanele vindecate de COVID 19. Nelu Tataru, ministrul Sanatații a aprobat Ordinul privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea…

- Potrivit unei analize a celor de la Profit.ro, unul dintre centrele comerciale care funcționeaza in Bistrița a fost pe pierdere in primul an de funcționare. Pe de alta parte, 4 mall-uri inaugurate in țara in 2018 au generat afaceri de peste 14 milioane de euro in primul an de funcționare. O analiza…

- CHIȘINAU, 14 iun – Sputnik. Mai multe persoane vindecate de COVID-19 au donat plasma convalescenta. 150 de persoane au contribuit la tratarea a 45 de pacienți infectați cu noul tip de coronavirus, care se aflau in stare grava. © Sputnik / Максим БогодвидViorica Dumbraveanu: Trei vieți salvate dintr-o…