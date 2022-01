Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca incepand de saptamana viitoare centrele de recoltare a probelor pentru testele COVID-19 din Bucuresti vor functiona doar in weekend. Rafila a precizat ca in timpul saptamanii testarea se poate face in cabinetele medicilor de familie.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a sustinut astazi o conferinta de presa in cadrul careia a anuntat ca, incepand de saptamana viitoare, centrele de recoltare a probelor pentru testele COVID 19 din Bucuresti vor functiona doar in weekend. De asemenea, ministrul a mentionat ca in timpul saptamanii…

- „Sunt in toate județele țarii. Sunt peste 230 de astfel de centre. Pana azi s-au semnat contracte cu 173 dintre cele 230 – contracte intre casele județene și aceste centre – pentru pachetul de servicii pe care pot sa-l ofere. Exista o harta interactiva deja pe site-ul Ministerului Sanatații unde fiecare…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, vineri, ca gradul de ocupare al paturilor COVID la nivel national este 16-, cel mai mult fiind in Suceava, 34-. Ministrul spera ca rata de ocupare de 75-, care ar duce la trecerea in online a scolilor, "sa fie cat mai intarziata sau deloc". "Am prevazut…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, 14 ianuarie, in cadrul unei conferinte de presa comune sustinute alaturi de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, ca la nivel national se inregistreaza un grad mediu de 16 in ceea ce priveste ocuparea paturilor destinate pacientilor COVID 19,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, și Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, prezinta in conferința de presa la ora 13.00 noile reguli din ordinum comun privind funcționarea școlilor odata cu inceperea semestrului al doilea, ca urmare a hotararii CNSU de joi seara.Amintim ca, prin hotararea CNSU,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus, joi, ca nu exclude ca la secvențiere, cele trei cazuri de infectare venite din Africa de Sud sa fie infectare cu noua tulpina Omicron. „Așteptam rezultatele. Sigur ca nu e exclus sa fie și noua tulpina, pentru ca, in mod evident, din zona din care vin persoanele…

- Peste 17.000 de persoane s-au vaccinat impotriva Covid-19 in ultimele trei zile in București. Cei mai mulți au ales vaccinarea la Romexpo. Incepand de vineri dimineața pana duminica seara, in centrele implicate in maratonul de weekend din Capitala s-au vaccinat 17.192 de persoane. Cei…