Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele cinci centre de testare gratuita COVID-19 din judetul Covasna si-au suspendat activitatea, iar programul centrelor de vaccinare impotriva noului coronavirus a fost redus pe fondul interesului scazut manifestat de populatie, informeaza Institutia Prefectului. Potrivit sursei citate, incepand…

- Primaria Capitalei anunta, miercuri, ca aproape 1.200 de pacienti COVID-19 au apelat la centrele de evaluare ambulatorie deschise in spitalele din subordinea institutiei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a anuntat luni, 21 februarie, ca centrele de testare pentru COVID-19 se vor inchide, pe masura ce scade numarul zilnic de noi cazuri. Ministrul Sanatatii a vorbit despre centrele de testare pentru SARS-CoV-2 si a declarat ca planul este ca ele sa fie inchise, pe…

- In ultimele 24 de ore, rata de pozitivare in urma testelor COVID realizate in țara a fost de 32% la nivel național, iar in județul Buzau, de aproape 39%. Creșterile fara precedent ale numarului de infectari cu noul coronavirus, din ultimele 14 zile, date de varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2,…

- In ultimele 24 de ore, rata de pozitivare in urma testelor COVID realizate in țara a fost de 32% la nivel național, iar in județul Buzau, de aproape 39%. Creșterile fara precedent ale numarului de infectari cu noul coronavirus, din ultimele 14 zile, date de varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2,…

- Dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Capitala a declarat pentru News.ro ca multi pacienti vin la unitatea sanitara pentru a se testa pentru COVID-19, dupa ce Ministerul Sanatatii a anuntat infiintarea centrelor de evaluare. Spitalul nu este destinat testarii,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a informat, miercuri, ca in cursul saptamanii viitoare ar urma sa devina disponibila o harta interactiva cu centrele de evaluare a pacientilor COVID. Pe aceasta harta ar urma sa fie indicate si toate centrele de testare, pe masura semnarii contractelor aferente…

- Ministrul Sanatații: Harta interactiva cu centrele de evaluare ambulatorie si de testare COVID, lansata saptamana viitoare Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis ca in cursul saptamanii viitoare ar urma sa devina disponibila o harta interactiva cu centrele de evaluare a pacientilor COVID.…