- Incepand de saptamana viitoare centrele de testare COVID-19 din spitale nu vor mai funcționa in fiecare zi a saptamanii, ci doar in weekend. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca, centrele de testare din spitale vor fi extinse și in țara incepand de saptamana viitoare, insa vor funcționa…

- Cele 28 de centrele de recoltare a probelor biologice de la persoanele care au simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2, deschise in spitalele bucurestene, vor funcționa intre orele 10.00 – 20.00, a anunțat, marți seara, Ministerul Sanatații, potrivit news.ro . Sambata, Ministerul condus de Alexandru…

- Ministerul Sanatatii (MS) informeaza luni ca persoanele din Capitala care prezinta simptome de SARS-CoV-2 cu indicatie de testare RT-PCR vor putea solicita testarea la Directia de Sanatate Publica prin numarul 021-9462 sau prin platforma online https://dspb.ro/formular-programare-test-covid-19/.…