Stiri pe aceeasi tema

- Centrele de Relatii cu Clientii ale Grupului CEZ in Romania isi intrerup activitatea in zilele de 30 aprilie si 1 mai 2018. Incepand cu data de 2 mai 2018 insa, programul de functionare va fi reluat corespunzator programului normal din zilele lucratoare, respectiv 08:00 – 16:00 sau 08:00 – 17:00, in…

- In pofida numeroaselor condamnari la nivel inalt, corupția ramane o problema raspandita, se menționeaza in Raportul privind respectarea drepturilor omului in Romania, elaborat de Departamentul american de Stat. Despre justiție și anticorupție Au existat numeroase cazuri de corupție la nivelul Guvernului,…

- In cadrul planului de acțiuni al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 au fost organizate primele 10 intalniri ale Grupurilor de Lucru LEADER (GLL), cu participarea reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locala autorizați pentru exercițiul financiar 2014 – 2020 și reprezentanți ai Unitații…

- In contextul vizitei pe care o efectueaza in Ucraina in perioada 12-14 aprilie 2018, secretarul de stat Dan Neculaescu a avut o intalnire cu cei doi co-presedinti ai Grupului pentru relatii interparlamentare cu Romania din Rada Suprema a Ucrainei, Maksym Burbak si Grigorie Timis. Secretarul de stat…

- Centrele de Relatii cu Clientii CEZ nu vor avea program de lucru cu publicul in zilele de 6, 9 si 10 aprilie 2018, reluandu-si activitatea in data de 11 aprilie 2018. Reglementarile in vigoare in domeniul muncii, prezinta zilele de 6 si 9 aprilie, Vinerea Mare si a doua zi a sarbatorii Pascale, zile…

- Interviu cu domnul Razvan Emanoil Roșca, președinte PMP Mehedinți Care mai sunt, domnule președinte, preocuparile PMP, intr-o perioada in care, pe plan politic, in afara congresului faraonic al PSD, prea multe nu sunt de semnalat? PMP Mehedinți va demara in perioada urmatoare o campanie de strangere…

- Asociatia Fostilor Detinuti Politic, filiala Mehedinti, a organizat vineri, 9 martie 2018, la Drobeta Turnu Severin, un ceremonial de comemorare a tuturor luptatorilor anticomunisti din Romania. Ceremonia din ziua praznuirii celor 40 de Sfinti Mucenici din Sevastia Armeniei a inceput cu o slujba de…

- Camouflage e cel mai nou si cel mai indragit turneu al Larei Fabian. “Sunt si eu un fel de cameleon, ma reprezinta foarte mult aceasta piesa, de fapt tot acest turneu. Sa lucrez la acest album a fost amuzant, adevarat, onest, simplu si foarte pozitiv ca energie, a fost un lucru extraordinar de facut”,…