Centrele de recoltare a sângelui şi plasmei de la donatori deschise mâine Centrele de recoltare a sangelui si plasmei de la donatori deschise maine Foto: Arhiva. Persoanele care vor sa doneze sânge si plasma convalescenta vor putea merge si mâine la centrele de tranfuzii din întreaga tara, care vor fi deschise de la ora 7:30 la ora 13:00. Potrivit Institutului National de Hematologie, procesul de donare are loc cu respectarea normelor de securitate sanitara. Este analizata posibilitatea extinderii programului si în alte zile de sâmbata, având în vedere nevoia crescuta de sânge si de produse din… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

