Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 42 de copii din judetul Bistrita-Nasaud, aflati in grija autoritatilor dupa ce parintii lor nu au mai putut sa ii creasca, s-au mutat in trei case de tip familial construite printr-un proiect al fundatiei "Hope and Homes fot Children" (HHC), doua dintre acestea fiind inaugurate oficial marti,…

- Fundatia Hope and Homes for Children, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Bistrita-Nasaud va invita, in 3 si 4 iulie, la inaugurarea a trei case de tip familial dezvoltate de Fundatie in Nasaud si Bistrita in cadrul procesului…

- Consiliul Judetean (CJ) Galati a aprobat, in ultima sedinta extraordinara ce a avut loc pe data de 26 iunie 2018, o solicitare adresata Consiliului Local Galati privind trecerea unui teren de 2.136 mp din domeniul public al municipiului Galati in domeniul public al judetului Galati, pe care autoritatile…

- Liga Studenților din Facultatea de Electronica și Telecomunicații (LSFETc) a Universitații Politehnica Timișoara continua un proiect de succes ajuns la ediția a noua. Este vorba de „Fii tu fratele mai mare”, un proiect destinat copiilor din centrele de plasament din județele Timiș și Caraș-Severin.…

- Pe firul curentului și Povești cu sens – Inceput in cariera pentru tinerii din centrele de plasament sunt cele doua proiecte care iau startul la Maratonul Sibiului 2018 pentru integrarea in comunitate a copiilor din sistemul de protecție. Concret, Științescu Hub și Asociația de Poveste, in colaborare…

- Conflictele din familii si indiferenta parintilor ii determina pe copii sa fuga de acasa. Aproape 200 de minori au parasit locuinta sau centrele de plasament in primele trei luni ale acestui an, cu 40 mai multi comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017.