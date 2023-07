Centrele de imagistică REGINA MARIA: O radiografie a investigațiilor efectuate de români în 2022 Peste 380.000 de investigații medicale de diagnostic imagistic au fost realizate in 2022 in cele 27 de centre dedicate din cadrul Rețelei de sanatate REGINA MARIA. Printre cele mai accesate au fost radiografiile, fiind realizate peste 130.000 de astfel de investigații. Radiografia este și va ramane cea mai veche și accesibila metoda de diagnostic dintre investigațiile imagistice, fiind in continuare cea mai frecvent utilizata procedura imagistica la nivel mondial. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

