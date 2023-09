Stiri pe aceeasi tema

- Tanara instituționalizata la Casa de tip Familial „Gabriela“ Bradet, internata, in data de 11.08.2023, cu arsuri, la Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov, a fost externata astazi. Fata se simte bine, nu a avut nevoie de grefe de piele, este stabila din punct de vedere medical și emoțional, iar…

- O tanara de 19 ani, care locuia la Centrul de Plasament pentru Copii cu Nevoi Speciale Bradet, a ajuns la un spital din Brașov, in urma cu doua zile, cu arsuri grave pe fața, gat și spate, a anunțat ministrul familiei, Natalia Intotero, duminica seara, intr-o postare pe Facebook. Ministrul a dispus…

- La data de 3 august a.c., ora 23.36, pe D.J. 412, in localitatea Colibasi, judetul Giurgiu, a avut loc un eveniment rutier, in urma caruia a rezultat ranirea a doi minori, de 14 si 15 ani, ambii din comuna Gostinari.Din primele cercetari, a reiesit faptul ca, un barbat, de 33 de ani, din localitatea…

- Centrul de Resurse Juridice CRJ anunta, joi seara, ca beneficiarii din subsolul unui azil din Mures erau cazati printre gramezi de moloz, pe saltele pline de fecale, urina si sange.Din nefericire, cei mai multi nu puteau vorbi si nu se puteau misca, fiind plini de muste, murdarie si malnutriti. Iata…

- Unsprezece centre sociale au fost inchise si alte 25 au activitatea suspendata, dupa primele doua zile de controale ale autoritatilor Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, in primele doua zile de control au fost verificate, in total, 998 de…

- Articolul Copil mort in condiții suspecte, gasit in internatul Liceului Tehnologic pentru Deficienți de Auz din Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . O ancheta a poliției este in desfașurare, joi dimineața, la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive din Buzau, dupa ce…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat in consultare proiectul de Ghid al solicitantului „Sprijin pentru inființarea de intreprinderi sociale in mediul urban”, din cadrul PEO 2021-2027. In cadrul acestui proiect, tinerii de peste 30 de ani pot obtine pana la suma maxima de 100.000…