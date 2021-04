Centre noi de vaccinare Pfizer Premierul Florin Citu a anuntat, vineri, la Cluj, ca in perioada urmatoare va creste capacitatea de vaccinare anti-COVID-19 prin transformarea unor centre AstraZeneca in Pfizer si prin amenajarea unor centre la operatorii economici."As vrea sa va anunt ca incepem sa avem exact dozele pe care le tot anuntam, numarul de doze, acum trebuie sa vina … Post-ul Centre noi de vaccinare Pfizer apare prima... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marile companii vor avea posibilitatea de a organiza propriile centre de vaccinare anti-COVID, iar unele centre de imunizare cu serul AstraZeneca vor fi transformate in centre Pfizer – sunt cateva dintre noutațile anunțate astazi la Cluj de prim-ministrul Florin Cițu: Incepem sa avem exact dozele pe…

- Premierul Florin Cițu a anunțat in timpul unei vizite la Cluj ca mai multe dintre centrele de imunizare anti-COVID cu AstraZeneca vor fi transformate in centre Pfizer și astfel campania de vaccinare se va accelera. In plus, pentru serul produs de Pfizer, vor exista și centre de tip drive-thru, potrivit…

- Premierul Florin Citu a anuntat, vineri, la Cluj, ca vor fi infiintate centre de vaccinare de tip drive thru, unde va fi folosit serul Pfizer. De asemenea, premierul a mai anuntat ca mai multe centre AstraZeneca vor fi transformate inc entre Pfizer, astfel ca se va ajunge la o capacitate de vaccinare…

- Premierul Florin Citu a anuntat, vineri, la Cluj, ca in perioada urmatoare va creste capacitatea de vaccinare anti-COVID-19 prin transformarea unor centre AstraZeneca in Pfizer si prin amenajarea unor centre la operatorii economici. "As vrea sa va anunt ca incepem sa avem exact dozele…

- Premierul Florin Citu a anuntat, vineri, la Cluj, ca in perioada urmatoare va creste capacitatea de vaccinare anti-COVID-19 prin transformarea unor centre AstraZeneca in Pfizer si prin amenajarea unor centre la operatorii economici. ‘As vrea sa va anunt ca incepem sa avem exact dozele pe care le tot…

- Premierul Florin Citu a anuntat, vineri, la Cluj, ca vor fi infiintate centre de vaccinare de tip drive thru unde va fi folosit serul Pfizer, iar mai multe centre AstraZeneca vor fi transformate in centre Pfizer. "Vom ajunge la 120.000 de doze pe zi, avem dozele, ne-am ocupat sa avem vaccin, avem centre…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca mai multe centre de vaccinare AstraZeneca vor fi transformare in centre de vaccinare Pfizer, in contextul in care se dorește o accelerare a campaniei de vaccinare. De...

- Din 1 aprilie, mureșenii se vor putea programa la vaccinare și pentru noile centre, dintre care 4 vor fi pentru Pfizer. La Targu Mureș vor fi deschise doua noi centre cu cate un flux de vaccinare, unul Pfizer și unul Moderna, iar la Reghin va funcționa un nou flux AstraZeneca. Celelalte centre vor fi…